Моята новина Пълен абсурд Прекрасен път 02 февруари 2021 10:35 Обновена в 10:40 Ивайло Здравейте, от няколко години този път трябваше да бъде преасфалтиран. Но все още нищо. След всеки по проливен дъжд пропада и се отварят дупки, а това е главен път към Варненски свободен университет и към плаж и комплекс „Златни пясъци”. Tweet Пълен абсурд❯ Пътят от село Стефан Караджово до Ямбол Вход на детска градина в Хасково Наводнени улици и кал Езеро в междублоково пространство в "Надежда 3". Пътят към Боровец И ние живеем в България Коментирай