Моята новина Пълен абсурд Спиране и Паркиране 04 март 2021 21:19 Обновена в 22:09 Петър Стоянов Явно за вас това не е проблем.....но за живущите в кооперацията е Тормоз...през няколко минути кола запречва входа...ни влизаш...ни излизаш...толкоз???? Ул. "Георги Софийски" 22-24. Полиция няма??? Tweet Пълен абсурд❯ Улица "Евлия Челеби" Нерегламентирано сметище Оголен стълб с кабели на ул. "Николай Коперник" 44,гр.София Спукан водопровод Беззаконие Оголени кабели в Зоологическата градина в София Коментирай