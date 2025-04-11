Моята новина Инциденти Начало Моята новина Водач на автомобил минава на червено пред тролея Начало Инциденти Водач на автомобил минава на червено пред тролея Водач на автомобил минава на червено пред тролея 11 април 2025 12:05 Обновена в 12:59 Мирчев Водачът на белия автомобил реши, че просто ще се включи на червено в натовареното кръстовище в Плевен. Инциденти❯ Опасност от влакова катастрофа Опасно шофиране Жестока катастрофа в Русе "Бързи и яростни" - епизод с камион Пожар в столичния квартал "Лозенец" Рисков шофьор в София