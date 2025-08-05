България участва на Международната олимпиада по икономика за първи път от 2021 година насам с отбор от 4 човека – Сара Илиева, Веселин Маринов, Никола Дебърски и Велислав Джелепов. Проведе се в периода 20 юли – 29 юли 2025 г. в Азербайджан с възможно онлайн участие, каквото беше и българското.

Въпреки минималното време за подготовка, поради приемането България да участва на олимпиадата през април месец, България успя да завоюва:

🥈 Никола Дебърски – сребърен медал (10 клас, ППМГ “Акад. Иван Ценов”)

🥉 Сара Илиева – бронзов медал (11 клас, ПЧМГ)

🥉 Веселин Маринов – бронзов медал (12 клас, 164 ГПИЕ)

🏅 Велислав Джелепов – отличие за „Достойно представяне“ (11 клас, МГ “Акад. Кирил Попов”)

Отбор България е на 5-о място по представяне на бизнес казус и на 16-о място в цялостното класиране на отборите. Победихме отбори като Русия, Обединеното кралство и т.н.

Успехът е неимоверно голям, имайки предвид краткото време за подготовка – два месеца, от 15 май до началото на олимпиадата на 20 юли.

Двамата организатори на отбора и подготовката са Йордан Цанев – студент, завършил първи курс в UCLA, и Наталия Борисова – студентка, завършила втора година в италианския университет „Бокони“. И двамата изучават икономика и финанси, като преди това са завършили Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“.

Това постижение създава безценна възможност да се даде гласност на икономическите умове в България и възможността ни да се борим конкурентно на международната сцена.

Основната мотивация на Йордан и Наталия да организират участието на България произлиза от факта, че липсват достатъчно възможности за учениците да се изявяват в сферата на икономиката и финансите.

Време е да се обърне сериозно внимание на представянето на България на международната сцена и в сферата на икономиката – област, която често остава извън фокуса на образователната политика.

Желанието ни е да предизвикаме интереса на учениците от гимназиален етап към икономиката и финансите и да достигнем до МОН, за да получим възможност да се състезаваме наравно с останалите държави – вече и с присъствено участие от 2026 година.

С тазгодишните резултати доказахме, че имаме капацитет да се конкурираме на най-високо ниво, дори с ограничени ресурси.

Затова искаме не само да поддържаме този успех, но и да го развием – като направим участието в олимпиадата достъпно и прозрачно, информирайки всеки ученик как може да стане част от националния отбор.

Нашата цел е не просто участие, а развитие и подпомагане на млади икономически таланти в България с реален достъп до световната сцена.