Днес 23.08.2025 г. между 09:25 и 09:35 заснех опасно изпреварване малко преди Кресна, Кресненското дефиле. Автомобил нарушава пътните знаци и маркировката, като преминава през непрекъсната линия точно преди завой, в участък с колчета и ясна забрана за изпреварване. На видеото се вижда как колата едва не предизвиква челен удар с идващ автомобил. Всички бяхме свидетели на катастрофите през последната година и преди това – именно в този участък. До кога ще продължава така? Колко още тежки инциденти с фатален край трябва да станат, за да спрат тези безразсъдни и смъртоносни изпреварвания?