На 23.08.2025г. пътувайки по пътя Габрово - Велико Търново близо до село Соколово, забелязах лице, управляващо електрическа тротинетка с изключително висока скорост. Както се вижда от клипа с почти 80 км/ч. Това е в пъти над допустимата скорост за такъв тип ППС и създава сериозна опасност както за самия водач, така и за други участници в движението. Ако се беше случило нещо, кой щеше да носи отговорност? По какъв начин се прилага новоприетият закон за такъв тип ППС? Крайно време е да се вземат мерки срещу безразсъдното каране на електрически тротинетки в населени и извън населени места.