Огромна необозначена и необезопасена дупка на автомагистрала Тракия едва не ни погуби. Инцидента се случи на 23.08.2025г , прибирахме се от семейна почивка от Пампорово (аз, съпругата ми и двете ни деца на 7 и 1 години). Малко преди Бургас при движение с постоянна скорост от 122 км/ч на (348-ми км), около 20:20 часа за малко не се случи най-лошото. Автомобилът пред нас успя да заобиколи въпросната "дупка", а аз не видях в последния момент. В това време обаче ние бяхме изпреварвани от друг автомобил и нямах почти никакъв вариант за реакция. Буквално се ударихме в дупката. Чу се силен гръм и автомобилът тръгна да поднася, едвам успях да го овладея и "вкарам" в пътя. Веднага предположих, че сме срязали джантите и гумите. Слава на бога успях да спра и установих, че само едната беше срязана, а другата ударена гума беше с "гъба", Сменихме гумата и се прибрахме - хем уплашени, хем щастливи ,че сме живи и здрави. Сега освен преживеният стрес трябва да закупим още две нови гуми. Разполагам и с видеа към въпросната случка. Като заключение се питам защо трябва да стане някакъв голям инцидент и тогава да се вземат някакви мерки?