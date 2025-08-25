Здравейте, изпращам Ви поредното опасно дърво с висящ клон, който всеки момент може да падне и да нарани някой сериозно. Изпратен е сигнал до общината и отговорът гласи, че дървото ще бъде включено в следващата резитба. Да, но този клон е отчупен, люлее се и всеки момент може да падне и да пострада някой сериозно. За съжаление клонът е разположен много високо и не може да бъде достигнат от всеки. Снимки са изпратени и до общината. Дървото се намира пред жилищен вход на ул. "Топола", гр. Варна, и под него ежедневно минават много хора. Остава ни да чакаме и да се молим да не стане поредната трагедия.