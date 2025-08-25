В следствие на ураганния вятър, контактната мрежа на тролейбусите започна да се разпада, като една част от нея излетя и удари движещ се автомобил. Чиста случайност е, че беше само автомобил, защото можеше да бъде неволен пешеходец. Летящият предмет е капак на разпределителната мрежа, която полетя и удари движещия се автомобил. Има още много такива капаци, които са направени от пластмаса и от слънцето изгарят и могат да бъдат избутани от вятъра върху някой пешеходец. Подавам този сигнал с цел да предотвратя потенциални бъдещи инцеденти. В момента съм в процес на възстановяване на щетите по автомобила си, но се надявам само това да бъдат последствия от това неадекватно закрепване на тези така наречени "капаци" на разпредлителната мрежа на тролейбусите в Русе.