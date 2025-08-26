Имахме невероятния късмет да наблюдаваме с невъоръжено око и да заснемем спрайтове от Цари Мали град, миналия петък 22.08 между 01:30 и 02:00. Едно изключително рядко явление, породено от мощна буря, разразила се над Сърбия. Спрайтовете са високоатмосферни електрически разряди, които възникват над мощни гръмотевични бури, на височина между 50 и 90 километра в мезосферата. Обикновено бурята трябва да е на разстояние от 200 до 400 км от мястото на снимане. Те се проявяват като краткотрайни (обикновено под 20 милисекунди) червеникави светлинни структури с формата на медузи или колони, и често се предизвикват от силни положителни мълнии, насочени към земята. Спрайтовете са сравнително слабо изучени, но представляват важен елемент в изследването на електрическите взаимодействия между тропосферата и йоносферата.