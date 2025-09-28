Моята новина Пълен абсурд Начало Моята новина Тротоар, превърнат в паркинг Начало Пълен абсурд Тротоар, превърнат в паркинг Тротоар, превърнат в паркинг 28 септември 2025 21:24 Обновена в 20:38 Костадин Караманлиев Този тротоар е в близост до сградата на Община Бургас и е превърнат в паркинг. За да е още по-непроходим са монтирани и контейнери за подземно събиране на отпадъци. Пълен абсурд❯ Потопа на главен път през село Ягода, Старозагорска област Паркиране по “нашенски” Нашия хубав град Задръстване на АМ "Тракия" Суматоха заради гладен полицай Купища изхвърлен боклук в кв."Лозенец"