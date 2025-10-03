Улица "33-а" в Златитрап е трудно проходима в есенно-зимни условия от пешеходци. През лятото се стелят бели облаци от прах от засипаната с пясък улица през 2018 година. Имаме входирано писмо и отговор от МРРБ до кмета на Община "Родопи" и копие до нас -жителите на улица "33-а". От месец март миналата година чакаме официален писмен отговор от кмета на Община"Родопи". Служителката от Общината миналата година потвърди, че писмо -отговор от МРРБ по нашият сигнал е получено. Но отказа да даде отговор защо няма обратна официална връзка с нас жителите тук. Молбата ни беше скромна. Улицата да се почисти с техника и да бъде настлана с едър чакъл без пясъци.