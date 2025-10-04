Кметът на село Чернево, г-н Красимир Чолаков, според множество свидетелства от жители, получава парични (а може би и други) облаги, за да бъде допускано изхвърлянето на отпадъци на терен, който се явява незаконно сметище — близо до гробищния парк на с. Чернево в местността „Конския трап“.

Жителите нееднократно са ставали свидетели на случаи, при които се изхвърлят контейнери и камиони, съдържащи строителни материали, които трябва да се отнасят до регламентирани депа. Вместо това те биват извозвани и разтоварвани на нерегламентираното място в Чернево. За да се прикрият следите от такива незаконни дейности, след изхвърляне идва фадрома, която подравнява терена, така че да не се забелязва, че е било извършвано изхвърляне на строителни отпадъци.

След нашите предишни жалби до МОСВ и РИОСВ (без ефект) ситуацията не само че не е разрешена, а замърсяването многократно се е увеличило.