Задръстване на АМ "Тракия"
06 октомври 2025 18:29
Обновена в 21:11
Николай Хазарджиев

Задръстване на АМ "Тракия" заради ремонт в понеделник, на 20 км, посока Бургас.