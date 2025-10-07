Здравейте, искам да ви покажа нашия прекрасен булевард. Това е бул. "Освобождение", гр. Първомай, кв. "Дебър", обл. Пловдив. В 21 век и в клуба на богатите сигурно е нормално един булевард да изглежда така. Не мога за ви опиша какво се случва, когато мине кола или камион с по-висока скорост - прахта, която остава след тях, е като мъгла. Проблемът е огромен. Разговаряли сме с местната власт за проблем, който наистина е голям, но отговорът винаги е един и същ - пари няма за асфалтиране, а пък високата скорост на превозните средства си е ваш проблем. С две думи дишайте си прахта и се молете някой камион да не прегази детето ви .