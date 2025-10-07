Вече над месец на улица "Тодор Ночев" в столичния квартал "Лозенец" има теч на топла вода на фона на цялото безводие в страната. Въпреки многото подадени сигнали до Топлофикация и Общината нищо не се предприема, още по-лошото е, че заради течовете сега улицата пропада, вече има 2 огромни дупки, като едната в рамките на 2 дни се разшири двойно, автомобили, да не говорим за хора могат да пропаднат всеки момент. моля за съдействие понеже институциите не си вършат работата или чакат да стане сериозен инцидент. Под дупките е кухо и дълбоко около половин метър под падналите павета и се притеснявам, че цялата улица ще пропадне.