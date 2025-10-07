Цяло дърво се стовари върху пейките пред ансамбъл „Тракия“ в Пловдив. Инцидентът е станал само месец след злощастния случай, при който мъж загина в града при подобни обстоятелства. По информация на очевидци дървото е паднало на метри от преминаващи майка и дъщеря. За щастие няма пострадали. Обикновено по това време на деня пейките пред ансамбъла са заети от служители или от почиващи възрастни хора. Единствено дъждът и лошото време са предотвратили евентуална трагедия, тъй като мястото е било пусто по време на инцидента.