Автомагистрала Тракия 07 октомври 2025 17:19 Обновена в 17:29 Атанас Гъдев Здравейте, повече от 2 часа стоим на задръстване на АМ "Тракия" посока Пловдив. За последния 1 час сме изминали 1 километър. Нямаме представа какво се случва.