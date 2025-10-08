Ежедневието след всеки дъжд - път или езеро? След всеки дъжд положението е едно и също - околовръстният път, който минава през с. Ягода, в близост до автосервиза, се превръща в езеро, а кмета в зрител. Автомобилите плуват, водата е до вратите, а за пешеходците е невъзможно. Години наред този проблем остава нерешен, въпреки сигнали и оплаквания, а местната, начело с нашия далновиден кмет - все така стои непоклатима. Хората вече не искат обещания, а действия. Време е отговорните лица да покажат, че могат да решат проблема, вместо всеки дъжд да ни напомня бездействието! Това е реалността!