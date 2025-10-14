Запушена ВиК тръба в квартал "Хале", гр. Ямбол. ВиК са изградили тръба с твърде малък диаметър, която се задръства 2-3 пъти месечно. От две седмици подаваме сигнали, но те отказват да я оправят. Отговарят ни, че трябва сами да си я оправим. Диспечерът казва, че няма как да стане, защото за целта трябва да се изкърти бетонна плоча, което не е вярно. Мазетата ни се наводняват, там се намират и двата водомера за входовете ни. Вонята в целия квартал е непоносима. Ако беше лято, щяхме да хванем холера.