Бих искал да обърна внимание на сериозен проблем, засягащ живущите в района на бул. „Славянски“, в зоната около ул. „Подполковник Калитин“ и „Енерго Загоре“. В този участък няма обособени пешеходни пътеки или друг безопасен начин за преминаване на булеварда. До скоро имаше отворена част от разделителната ограда между двете платна, откъдето хората преминаваха, но тя вече е напълно затворена. Дори когато тази част беше отворена, преминаването не беше безопасно, тъй като участъкът е с натоварено движение, ограничена видимост и липса на пешеходна маркировка или осветление. В момента единственият възможен маршрут е чак до моста, където пресичането е още по-опасно поради липсата на видимост и осветление. Освен това, под моста често се събират лица със съмнително поведение, което създава реален риск за безопасността, особено на възрастни хора и непълнолетни граждани, принудени да минават оттам. Моля, Община Стара Загора да предприеме спешни действия за осигуряване на пешеходна пътека или друг безопасен вариант за преминаване в посочения участък, така че да се осигури нормален достъп до жилищните зони и да се предотвратят евентуални инциденти. С уважение, жител на гр. Стара Загора