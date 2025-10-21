Моята новина Инциденти Начало Моята новина Обърнат камион на магистралата край Димитровград Начало Инциденти Обърнат камион на магистралата край Димитровград Обърнат камион на магистралата край Димитровград 21 октомври 2025 09:31 Обновена в 17:26 Nikolay Atanasov Голямо задръстване на магистралата край Димитровград. Причината е тир, който се е обърнал перпендикулярно на плътната за движение. Задръстването е около километър и половина. Инциденти❯ Авария в Ямбол Липсваща маркировка на прохода "Хаинбоаз" Поредният нарушител на пътя Кражба Кражба в София Кражба в София