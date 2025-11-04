На 02.10.2025 г., движещ се с автомобила си преди с. Долно Церовене в посока гр. Монтана, бях изпреварен от автобус с едноосно ремарке и пътници. Автобусът се движеше с видимо превишена скорост над 110км/ч при ограничение 80 км/ч. Поради опасното му поведение подадох сигнал на телефон 112, като подробно описах превозното средство и нарушението. Съобщих, че записвам движението на автобуса с видеорегистратор в реално време и че ще го следвам, за да може да бъде спрян. Попитаха ме дали съм съгласен да бъда свидетел и аз потвърдих. По пътя към Монтана автобусът продължи да се движи с висока скорост и извърши няколко изпреварвания на леки автомобили. В крайна сметка беше спрян от полицейски патрул на околовръстния път на гр. Монтана, в близост до бензиностанция. Паркирах на няколко метра зад автобуса и изчаках служителите на полицията да ме повикат. Когато ме извикаха, ме попитаха дали аз съм подал сигнала. Показах им видеозапис на телефона и обясних, че на видеорегистратора е заснета всяка секунда от изпреварването до спирането. Полицейският служител заяви, че не може да предприеме действия и да наложи санкция, като твърдеше, че това щяло да бъде моя дума срещу тази на шофьора, и че било необходимо да отидем в КАТ, за да се свали целият запис. Обясних, че съм съгласен да бъда свидетел и че в автомобила ми има и други свидетели. Служителят няколко пъти ме попита какво работя. По-късно при нас дойдоха друг полицай и шофьорът на автобуса, който започна да ми търси обяснения. Полицията не предприе никакви действия спрямо нарушителя и ми беше казано да си тръгна. На следващия ден — 03.10.2025 г., понеделник сутринта — получих обаждане от непознат номер. Обадилият се мъж се представи като шофьора на автобуса от предния ден и заяви, че се намира до автомобила ми, паркиран пред местоработата ми, и настоя да се срещнем. Това предизвика сериозно притеснение, тъй като информация за местоработата си бях споделил само с един полицай, и то докато бяхме сами. Има ли смисъл да подаваме сигнали, след като не може да се направи нищо според полицая и безопасно ли е за нас и нашето семейство?