Здравейте. Виждате на снимката как почистващата фирма си тръгва и оставя след себе си мръсотията около контейнерите. Видях с очите си и заснех как само големите отпадъци бяха събрани, а малките - оставени. Дори контейнерът падна, като го сваляше камионът, и от него изпадаха още малки боклуци на пътя, но ги заразаха така и си тръгнаха. Всички тези малки боклуци остават да си ни мърсят и да ги разнасят вятърът и колите. Преди кризата, предишната фирма прилежно измиташе с метли и лопати боклуците, останали около контейнерите. Сега такова нещо няма. В допълнение, почистването е очевидно доста по-рядко, защото из целия квартал се наблюдават препълнени контейнери, които преливат, подобно на това, което беше по време на кризата. Кметът твърди, че проблемът е решен, но решението не е ОК, нещата са осезаемо по-зле от преди кризата. Не знам какви са условията по договорите с новите фирми, но положението не е добре. „Люлин” 10, бл. 122.