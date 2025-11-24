Проблемът започна, когато на съседната улица "Капитан Райчо Николов" започна голям ремонт. Заради него камионите за извозване на смет не могат да стигнат до улицата, на която имаше три контейнера. Това доведе до препълването им. След няколко сигнала, решението на община Варна беше да премести контейнерите на място, което е достъпно за камионите. За съжаление, живущите наоколо отказват да минат тези допълнителни 30 метра и започнаха да си хвърлят боклука на улицата, там, където бяха контейнерите преди. Това доведе до един порочен кръг, в който се подават сигнали за това, общината праща хора да почистят и на следващия ден хората пак си хвърлят боклуците там. Глобени граждани няма до ден днешен. В непосредствена близост се намират детски площадки и филиал на ДГ 53 "Слънчево зайче".