Неправилно паркиране
25 ноември 2025 07:59
Обновена в 12:48
Добромир Черлезов
Трети ден този автомобил стои в насрещното пред пешеходна пътека, на две преки от районно полицейско управление, след подаден сигнал на платформата на общината и на 112.