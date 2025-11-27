Здравейте, Търся съдействие от ваша страна по повод незапочващия ремонт на единствения и никога необновяван басейн (спортна база) в гр. Варна. В нашия морски град плуването е основно начинание на децата ни от най-ранна детска възраст. Базата от басейни в града “Плувен комплекс Приморски” е единственото място за ежедневни тренировки на децата ни, които са част от множеството отлични отбори, които градът ни има. От създаването й тази базата никога не е ремонтирана. Най-накрая се взе решение това да се случи от Община Варна. Всички деца, които са разбирайте половината ни град, са принудени да тренират само в едната половина на комплекса, за да не спират тренировки, а в другата част да започне ремонтна дейност. Басейнът е опразнен от поне два месеца, но нищо не се случва. От Общината отговарят, че всеки момент ще се започне. Децата ни са вложили години труд и дисциплина, за да постигнат страхотни спортни постижения, това ли заслужават? Комплексът има наложителна нужда от ремонт - от години децата ни плуват в зелени води или са целите с побелени тела ит огромно количество хлор, пречиствателните инсталации не работят добре, всички плочки са изпочупени, няма никакви условия за хигиена. Ние искаме базата са бъде подобрена настина, но вече се съмняваме в добрите намерения на Общината. В момента тренировките са много трудни, тъй като мястото от другата страна на комплекса (още един вътрешен и външен басейн) не е достатъчно за всички. Нека подкрепим една добра кауза, децата ни искат да тренират!