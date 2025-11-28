Това е положението на 26.11.2025г. в 19:30ч в ПАРК „10 ПЕХОТЕН РОДОПСКИ ПОЛК“, ХАСКОВО. По посочената улица има ограда с пет портала, които бяха заключени и трябваше да обикаляме в дъжда да търсим изход. Парк за хората, такъв който само от едната страна има врати, от всякъде другаде достъпа е свободен, дори може да влезе и автомобил. Абсолютно не разбирам, защо от едната страна трябва да се заключва. Охраната просто каза, че заключвал по-рано. А на въпроса защо парка се заключва-просто вдигна рамене и си тръгна. Това не е прецедент и друг път някои от вратите са били заключени, явно е практика напълно безсмислена и абсурдна.