Здравейте, Напълно наясно съм, че в момента в държавата текат важни процеси, но подобни „дребни“ кризи не бива да се пренебрегват. Проблемът с боклука в ж.к. Люлин 6 продължава, въпреки дадените обещания — контейнерите не се извозват, боклукът само се трупа и улиците се превръщат в сметище - отново! Съвсем скоро целият квартал може да заприлича на огромен отпадъчен пункт — това е абсолютно недопустимо за столица на държава членка на ЕС. Подадени са сигнали към общината, но до момента няма резултат. Затова се обръщам и към вас с молба за съдействие — очевидно у нас проблеми се решават само когато има обществен натиск и медиен интерес. Изпращам ви снимки като доказателство и се надявам чрез вашата намеса институциите да реагират спешно. Снимките са направени в Люлин 6, ул. 605та на 06.12 вечерта.