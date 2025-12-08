Моята новина Инциденти Начало Моята новина Боклука на "Люлин" Начало Инциденти Боклука на "Люлин" Боклука на "Люлин" 08 декември 2025 14:07 Обновена в 11:08 Райна Драганова Снимките са от "Люлин" 5, но така изглежда целият квартал. Боклукът не е събиран от две седмици и вече сме в бедствено положение. Инциденти❯ Протест на здравните работници в СБР Велинград справедливо заплащане Некачествено асфалтиране на улица Да превърнем градинката в паркинг? Шофиране в насрещното Боклукът в "Люлин" Опасно изпреварване