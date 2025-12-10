Моята новина Инциденти Начало Моята новина Протест на здравните работници в СБР Велинград справедливо заплащане Начало Инциденти Протест на здравните работници в СБР Велинград справедливо заплащане Протест на здравните работници в СБР Велинград справедливо заплащане 10 декември 2025 10:25 Обновена в 11:27 Nikolay Здравните работници в СБР – Велинград отказваме да живеем на ръба, докато се грижим за здравето на България. Искаме справедливо заплащане и достоен живот. СЕГА искаме бъдеще в България. Инциденти❯ Некачествено асфалтиране на улица Да превърнем градинката в паркинг? Шофиране в насрещното Боклукът в "Люлин" Боклука на "Люлин" Опасно изпреварване