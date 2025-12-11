Моята новина Градът Начало Моята новина Кал в изобилие в Кърджали Начало Градът Кал в изобилие в Кърджали Кал в изобилие в Кърджали 11 декември 2025 06:36 Обновена в 11:31 Таня Тончева Община Кърджали, един от централните квартали "Байкал". Улицата е с 25 къщи и над 70 живущи, от които малки деца,възрастни хора, както и трудноподвижни. Настояваме за незабавни мерки от страна на общината. Градът❯ Инфраструктура и строежи в Лозенец Ремонт по русенски "Еко" автомобил Условия за деца Кризата с боклука в "Люлин" Боклукът в "Люлин" 6