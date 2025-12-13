Моята новина Пълен абсурд Начало Моята новина Защо? Начало Пълен абсурд Защо? Защо? 13 декември 2025 17:12 Обновена в 15:39 Стефан Радев Защо майка с детска количка е на платното, а колите са тротоара. Живял съм дълги години в западна Европа и такова нещо не съм виждал. Защо в България това минава за нормално ? Защо??? Пълен абсурд❯ Неправилно паркиране на нов тротоар Калните пътища на "Малинова долина" Боклука в "Люлин" Огромно количество кал по околовръстното шосе на София Боклукът в "Люлин" Изчезнали контейнери за смет "Драгалевци" ул. "Акад Петър Динеков"