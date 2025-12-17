В продължение на години хората в селото нямат вода през по-голямата част от времето. Проблемът е комплексен - остаряла водопроводна мрежа, системно неподдържано водохващане основно за селото, трасето до селото също е компрометирано, има загуби на вода, чести аварии. Особено трудно е положението през летните месеци, когато горещините са непосилни. Няма как да се поддържа елементарна хигиена, няма вода за основни нужди и по този начин се създават предпоставки за болести. От март 2025 год. - близо осем месеца къщите в горния край на селото нямат вода, защото се оказва, че всички жители и гости на селото ползваме общо 5 куб.м. за денонощие. В селото има три водохващания и 2 напорни резервоара, които въобще не се поддържат. Достъпът до вода е основна жизнена потребност. Неслучайно законодателят изрично определя достъпа до вода за питейно - битови нужди като основна жизнена потребност, като подчертава, че услугите, свързани с неговото обезпечаване, са дейности от обществен интерес. Именно за да може всички потребители да имат достъп до вода, отговаряща на възприетите стандарти за качество, се предвиждат мерки за засилен контрол върху дейността на В и К дружествата, които предоставят услугите. Поддържането на ВиК системите и съоръженията по начин, който да осигури потребностите на собствениците и ползвателите, съставлява съществена част от съдържанието на правото на собственост върху недвижимите имоти. Друг проблем, касаещ жителите на с.Новоселяне, е - вътрешната улична мрежа е осеяни с дупки, по тях е трудно да се ходи, камо ли да се кара автомобил. Когато завали дъжд, тъй като пътищата са черни, не са асфалтирани, някои са частично чакълирани, от калта стават непроходими. Във връзка с горното, Моля да бъде извършена проверка през последните 11 години колко пъти е извършван ремонт на пътищата в с.Новоселяне, подравняване и чакълиране и колко средства са похарчени, тъй като от 11 години не е вложен нито един лев, а с.Новоселяне почти всяка година фигурира в капиталовите разходи на община Бобов дол за основен ремонт на пътища. Проблема в местното самоуправление е, че веднъж избрани на поста кмет на община и общински съвет, тези лица се мислят за безнаказани и с основание. Няма закон, по който да им се търси отговорност за несвършената работа. Няма закон, който да ги накара да работят в полза на обществото. Няма институция към която човек може да се обърне за помощ или да подаде сигнал за бездействията или своеволията от страна на местните власти. Всеки казва – „не е моя работа“. Крайно време е нашите избраници да проумеят, че кметовете и общинските съветници се назначават от населението чрез провеждането на избори, жителите от общината са работодателите им и те трябва да работят за благото на хората, а не за собственото си благоденствие.