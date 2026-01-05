Здравейте, на 01.01.2026г. поради теч на студена вода в квартал "Дианабад" спря водата. На 02.01.2026г. аварийни екипи отстраниха проблема и на обяд пуснаха водата. Точно в този момент от "Топлофикация" спряха топлата вода и парното поради авария. В сайта им пишеше евентуално възстановяване на 04.01.2026г. Нито на 2-и, нито на 3-и някой дойде да работи. Дойдоха на 4-и в 10 часа. Изкопаха дупката да видят, че тръбата има дупка, и си отидоха с нов срок за отстраняване на повредата - 06.01.2026 г. в 20:00ч. След като са сигурни, че няма да им се търси отговорност, могат и след още няколко дни да отстранят проблема.