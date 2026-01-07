Здравейте, пиша Ви, във връзка с тормоз от бездомни кучета. Около блока, в който живеем ("Лозенка" 5 , вх.Д гр. Плевен) от известно време са се "завъдили" кучета, които са особено агресивни. Проблемът е, че имат малки (6 бр.) и особено мъжкият е много опасен. Често лае, спуска се към хората, което създава изключителни неприятности за нас, жувищите. В района има и много малки деца , вкл. моите две момчета. Буквално понякога не можем да си стигнем до гаражите и автомобилите. Многократно подаваме сигнал до общината, съотвеният екип идва на място няколко пъти, кучето точно в този момент не е там, те стоят буквално 5 минути и си тръгват.