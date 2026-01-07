Моята новина Градът Начало Моята новина Опасен подлез във Варна Начало Градът Опасен подлез във Варна Опасен подлез във Варна 07 януари 2026 21:00 Обновена в 13:56 Stanislav Minchev Единственият подлез с рампа за колички е в окаяно състояние. Моля община Варна да реагира незабавно! Градът❯ Безобразното състояние на подлеза на гара Искър "Люлин" потънал в боклуци 5 дни без парно и топла вода Боклук в София Липса на сметоизвозване в ж.к. "Хаджи Димитър", София Непочистени боклуци в ж.к. "Люлин", бл.420