След авариите с теч на гореща вода в Дианабад, споделяме и за нашият проблем. Сигнализираме в "Топлофикация" от лятото. От уличните шахти по цялата улица "Йерусалим" в "Младост" излиза па̀ра. Това не са шахти на "Топлофикация", а улични, отводнителни шахти. Скритият теч е толкова голям, че си е направил проход под асфалта и се оттича през канализацията. От около 2 месеца водата изби и през изолацията на тръбите и вече тече и в мазите, като в няколко от помещенията температурата беше като в сауна. Понеже се наводняваше целият етаж, се наложи да направим хидромелиорация, с която да отвеждаме водата. Притесненията ни с следните: 1. Водата компрометира инфраструктурата, която се намира под пътнито платно на ул. Йерусалим 2. Имаме сериозни опасения, че поврежда и конструкцията на нашата кооперация 3. Имаме безвъвзвратно увредено имущество, зимнина и т.н. 4. Абсурдно разхищение на енергия! Стените, от страната на теча са с температура почти 30 градуса, а колко гореща вода изтича в канализацията - само можем да гадаем.