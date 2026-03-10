Представям Ви как изглежда в момента част от жилищен квартал в Добрич, жк "Добротица" 21 блок... През януари месец копаха от ВиК-Добрич, сменяха тръби, от февруари всичко стои така... Чакаме .. какво не знаем... Кога отново не знаем... Подадени са сигнали до Общината и до Водоснабдяване и канализация... Във вчерашния ден се наложи да дойде линейка до блока, не беше възможно да влезе до входа на пациента. А ако трябва да го изнасят на носилка и спешно да стигне до болницата, тогава какво ще правим? Майки с колички не могат да минат, за инвалиди да не говорим! ​Това не е нормално!