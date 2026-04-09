Жителите на улица „Ерма“ в град Добрич от години живеят в условия, които трудно могат да се нарекат нормални за съвременен европейски град. Вече повече от 30 години тази улица остава без асфалт, с разбита настилка, пълна с дупки, камъни и кал, които създават ежедневни затруднения за всички живеещи там. При дъжд участъкът се превръща в трудно проходима кална зона, дори река. Движението както на автомобили, така и на пешеходци е силно затруднено, а достъпът на спешни услуги при нужда е под въпрос. През годините са подавани множество сигнали и жалби до Община Добрич, но въпреки това реални действия за решаване на проблема липсват. Това поражда усещане за пренебрежение към гражданите и поставя въпроса за равнопоставеността на кварталите в града. Настояваме за спешна проверка и конкретен ангажимент от страна на местната власт за асфалтиране и цялостно благоустрояване на улица „Ерма“. Хората, които живеят там, не трябва да бъдат забравяни и имат право на нормална инфраструктура и условия за живот. Време е този дългогодишен проблем да получи реално решение.