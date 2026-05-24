Здравейте, Пиша Ви поради настоящото състояние на пътната настилка в участъка Ямбол – Елхово на Републикански път I-7 е изключително лошо – множество дупки, неравности и разрушени участъци създават реална опасност за движението и предпоставки за пътнотранспортни произшествия. На моменти човек остава с впечатлението, че не шофира по републикански път, а тества офроуд трасе. Разбирам, че поддръжката на пътната инфраструктура изисква време и ресурси, но в случая положението вече излиза извън рамките на нормалното износване. Освен риска за безопасността, щетите по автомобилите на преминаващите граждани също не са за подценяване. Все пак това е основен път, водещ към ГКПП Лесово, по който ежедневно преминават множество автомобили и тежкотоварен трафик.