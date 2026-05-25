На 25 май 2026 г. в резиденцията на посланика на Република България в Япония се проведе прием по случай 24 май - Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. По време на събитието се състоя церемония по награждаване с почетни грамоти на 6 японски и един български културни дейци със значим принос за разпространяването на българската култура в Япония и за укрепване на приятелските отношения между двете страни. В рамките на културната програма прозвуча празничният химн „Върви, народе възродени“ в изпълнение на японска оперна певица, а DJ от Япония представи микс от фолклорна и етно българска музика, включително песента победител на Евровизия 2026 Bangaranga, която прозвуча за първи път в Япония. Приветствие към многобройните гости на празника отправиха също японски студенти, изучаващи български език от 3 японски университета.