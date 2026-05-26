След като два пъти сигнализирах на телефон 112 и резултата беше нулев се налага да пиша на Вас! В отливник за вода от улични шахти който е в коритото на река Владайска, се настаниха да живеят хора! Сега е сезона на проливните дъждове има опасност от удавяне на самите хора както и задръстване на речното течение с матраците които тези хора мъкнат и след като се просмучат от влага, избутват в коритото на реката! Състоянието на самото речно корито е такова, че изисква отделно да се обърне внимание, но на първо време се налага спешна реакция на властите и извеждане на "новодомците" от отливника, за да не станем свидетели на поредната човешка трагедия!