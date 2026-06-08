Гражданин сигнализира за лошото състояние на подлеза в района на Механотехникума в Ловеч, който ежедневно се използва от пешеходци като единствена възможност за достъп до близка автобусна спирка.

По думите му съоръжението е в силно занемарено състояние от години. Част от настилката е компрометирана, като голяма част от плочките са напукани и счупени още от момента на поставянето им.

„Хората са принудени да преминават оттам, защото нямат алтернативен маршрут до спирката. Плочките са начупени още от самото начало и очевидно не са били подходящи за подобно натоварване“, твърди подателят на сигнала.

Според него сериозен проблем представлява и липсата на поддръжка и почистване. Подлезът е силно замърсен, а гражданите предполагат, че през нощта нерядко се използва и като обществена тоалетна.

Жителят на Ловеч разказа, че преди години вече е подавал сигнал за състоянието на съоръжението и е изпращал снимки. След публикации е било извършено частично почистване, но оттогава не са предприемани последващи мерки.