Жителите на квартал „Рилци“ в Добрич продължават протестите си с искане за спешни мерки за възстановяване на уличната инфраструктура, която според тях е оставена в тежко състояние четири години след изпълнението на проекта за воден цикъл.

По думите на местните хора голяма част от улиците в квартала не са били възстановени качествено след извършените строително-ремонтни дейности. В резултат на това настилките продължават да се рушат, а на много места са се образували дълбоки пропадания, големи дупки и участъци, покрити с кал.

Жителите твърдят, че проблемите затрудняват ежедневното придвижване и създават опасност както за автомобилите, така и за пешеходците, включително за деца и възрастни хора. При валежи ситуацията се усложнява допълнително, а достъпът до някои имоти става силно затруднен.

Местните жители отправят покана към националните и регионалните медии да посетят квартал „Рилци“ и на място да се запознаят със състоянието на улиците, по които хората са принудени да се придвижват ежедневно.