Жители на квартал „Беломорски“, в частта му, която попада в община Родопи, изразяват недоволство от дългогодишната липса на адекватна инфраструктура и общински услуги.

По думите на местен жител проблемите продължават вече повече от 14 години, като най-сериозно е състоянието на пътната мрежа. Според него общината събира данъци, такси и такси за строителни разрешителни, но не осигурява необходимите условия за нормален живот на хората в района. „Няма редовно сметосъбиране, няма пощенски услуги, а пътищата са в изключително лошо състояние. Част от тях са изградени и поддържани със средства на самите жители“, твърди гражданинът.

Жителите настояват за по-активна намеса от страна на местната власт и за конкретни действия по подобряване на инфраструктурата и предоставянето на основни обществени услуги.