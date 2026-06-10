Жител на Лом сигнализира за лошото състояние на надлеза в града, като предупреждава за рискове както за пешеходците, така и за шофьорите. По думите му пътното платно е било асфалтирано, но настилката е в незадоволително състояние. Особено тревожна е ситуацията в пешеходната зона на съоръжението, която според сигнала е силно занемарена и на места има сериозни разрушения.

„Само липсата на интензивен пешеходен трафик е причината досега да не е станал по-сериозен инцидент“, посочи гражданинът.

Той допълни, че проблемите с инфраструктурата не се ограничават само до надлеза, а засягат и други части на града, където състоянието на пътната мрежа също буди недоволство сред местните жители.

Според автора на сигнала липсата на действащ кмет не бива да бъде оправдание за отлагане на необходимите ремонти и поддръжка на инфраструктурата. „Не трябва да се стига до повреждане на автомобили или, още по-лошо, до инциденти с пострадали хора заради разпадаща се инфраструктура“, предупрежди той.