Гражданин изпрати видеозапис, заснет на бул. „Патриарх Евтимий“ в Стара Загора, който според него поставя сериозни въпроси относно безопасността и контрола върху движението на електрически тротинетки по обществените пътища.

По думите на автора на сигнала началната част на записа не е налична, но именно в нея се виждало как електрическа тротинетка го изпреварва, докато се движи с автомобил със скорост между 40 и 45 км/ч. Според него разликата в скоростта била толкова голяма, че създала впечатление, че автомобилът е почти спрял.

В останалата част от видеото се вижда как автомобилът достига скорост от около 70 км/ч, но въпреки това тротинетката продължава да се движи бързо и трудно може да бъде настигната. Това привлича вниманието на водача, който ускорява, за да провери дали превозното средство разполага с регистрационен номер, светлоотразителни елементи или други отличителни белези.

На кадрите се вижда водач на електрическа тротинетка, облечен изцяло в тъмни дрехи и с тъмна каска. Според автора на сигнала това значително затруднява забелязването му от останалите участници в движението, особено през тъмната част на денонощието. Впечатление прави и начинът на придвижване на тротинетката, която се движи в автомобилния трафик и преминава покрай автомобили по начин, характерен по-скоро за мотоциклет.

Авторът подчертава, че не може да посочи точната скорост на електрическата тротинетка, тъй като не разполага с измервателни данни. Според него обаче видеото поставя важни въпроси за контрола върху подобни превозни средства, тяхната максимална скорост, възможностите за идентификация и безопасното им участие в движението.

„Една единствена грешка може да доведе до тежък пътен инцидент с непоправими последици“, посочи още подателят на сигнала.