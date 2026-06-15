Сигнал за опасна ситуация на автомагистрала „Хемус“ изпрати зрител в рубриката „Моята новина“. По думите на гражданина инцидентът е станал на 14 юни 2026 г. малко преди тунел „Правешки ханове“, където самосвал е разтоварил асфалт върху пътното платно.

От изпратените кадри се вижда разпилян строителен материал по пътя, който според автора на сигнала е създал сериозна опасност за преминаващите автомобили. „Пълна безотговорност. Както се вижда, не е предприето абсолютно нищо от страна на водача да сигнализира за ситуацията и да обезопаси участъка“, посочва гражданинът.

По негови думи последствията не са закъснели. При преминаване през замърсения участък автомобилът му се повредил, като една от гумите се е спукала.