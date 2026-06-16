Жители на Пловдив алармират за паднал голям клон върху автомобил на ул. „Стара планина“ №32. Инцидентът е станал през нощта, като по тяхна информация няма пострадали хора, а са нанесени щети само по превозно средство.

По думите на подателя на сигнала, това не е първият подобен случай на същото място. Живущите твърдят, че в района има множество стари дървета, чиито клони представляват потенциална опасност както за автомобили, така и за пешеходци.

„За щастие инцидентът се случи през нощта. През деня оттук минават много хора, има и козметичен салон, а мястото е изключително оживено“, посочват жителите.

Според тях са подавани вече две жалби до район „Северен“, но към момента няма предприети действия за подрязване или премахване на опасните клони.